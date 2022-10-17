Пиоли о 2:1 с «Вероной»: «Милан» мог решить исход раньше, если бы повел 2:0»

Главный тренер подвел итоги матча с «Вероной» (2:1) в Серии А.

«Мы играли с хорошим настроем и могли решить исход раньше, если бы повели 2:0. Но мы потеряли слаженность и стали допускать разрывы в линиях. Но даже при таких проблемах в целом мы сработали хорошо.

Отрадно, что у нас есть качественные игроки, способные помочь с решающим пасом, как это сделал Ребич при голе Тонали», – сказал .