Алиссон отдал 2-й голевой пас за год – Салаху в матче с «Сити». Мохамед забил в АПЛ впервые с августа

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Мохамед Салах Алиссон Футбол

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон совершил результативное действие в матче с «Манчестер Сити».

На 76-й минуте игры 11-го тура АПЛ бразилец отдал передачу форварду Мохамеду Салаху, который затем вышел один на один с вратарем «горожан» и открыл счет.

За 2022 год у вратаря уже два голевых паса в чемпионате Англии. 19 февраля он ассистировал Салаху в матче с «Норвичем» (3:1).

Египетский нападающий сегодня забил в АПЛ впервые с 22 августа – с тех пор было 5 встреч без результативных ударов.

Подробно со статистикой Алиссона можно ознакомиться здесь, Салаха – тут.

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