Алиссон отдал 2-й голевой пас за год – Салаху в матче с «Сити». Мохамед забил в АПЛ впервые с августа

Голкипер Алиссон совершил результативное действие в матче с .

На 76-й минуте игры 11-го тура бразилец отдал передачу форварду , который затем вышел один на один с вратарем «горожан» и открыл счет.

За 2022 год у вратаря уже два голевых паса в чемпионате Англии. 19 февраля он ассистировал Салаху в матче с «Норвичем» (3:1).

Египетский нападающий сегодня забил в АПЛ впервые с 22 августа – с тех пор было 5 встреч без результативных ударов.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь, Салаха – тут.