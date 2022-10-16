Модрич о победе над «Барсой»: «Реал» понимал, что в ходе игры наступит момент, когда придется потерпеть – мы это сделали. Очень рады победить»

высказался после победы над «Барселоной» в класико.

одержал победу со счетом 3:1 в матче девятого тура .

«Очень рады победить, рады за тот футбол, который мы показали. Хотели бы поблагодарить болельщиков за ту прекрасную атмосферу, которую они создали.

Мы понимали, что по ходу матча наступит момент, когда нам придется потерпеть, потому что они хорошо контролируют мяч.

Нам нужно было обороняться и терпеть, что мы и сделали. Но мы и успели проявить себя в атаке, и в целом остались очень довольными этим матчем.

Мы рады за и надеемся, что завтра он выиграет , потому что он заслуживал его как в прошлом году, так и заслуживает в этом», – сказал полузащитник мадридского клуба.

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме