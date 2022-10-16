«Реал» забил «Барселоне» 3 гола. У каталонцев был один пропущенный за весь чемпионат

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

«Реал» забил «Барселоне» больше, чем она пропустила за весь чемпионат до этого.

Команда Карло Анчелотти ведет со счетом 3:1 в матче 9-го тура Ла Лиги.

До этого дня каталонцы провели в чемпионате Испании 8 игр, в которых пропустили лишь один мяч (от «Сосьедада» во 2-м туре), в то время как за сегодняшний день мадридцы забили им трижды.

«Реал» – «Барселона». 2:1 – Ферран Торрес отыграл один мяч. Онлайн-трансляция

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