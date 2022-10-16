«Реал» забил «Барселоне» 3 гола. У каталонцев был один пропущенный за весь чемпионат

«Реал» забил «Барселоне» больше, чем она пропустила за весь чемпионат до этого.

Команда Карло Анчелотти ведет со счетом 3:1 в матче 9-го тура Ла Лиги.

До этого дня каталонцы провели в чемпионате 8 игр, в которых пропустили лишь один мяч (от «Сосьедада» во 2-м туре), в то время как за сегодняшний день мадридцы забили им трижды.

«Реал» – «Барселона». 2:1 – Ферран Торрес отыграл один мяч. Онлайн-трансляция