Вальверде забил за «Реал» 4 раза за 9 туров Ла Лиги и побил свой рекорд по голам за чемпионат

Полузащитник «Реала» забил рекордное для себя число голов в чемпионате.

Уругваец отметился результативным ударом из-за пределов штрафной в игре 9-го тура с «Барселоной» (2:0, перерыв).

Теперь на счету 24-летнего футболиста 4 гола за 9 матчей в чемпионате. Ни в одном из сезонов в своей карьере Вальверде не забивал в лиге больше 3 раз.

Подробно со статистикой бывшего игрока «Пеньяроля» можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Барселона». 2:0 – Вальверде увеличил отрыв. Онлайн-трансляция