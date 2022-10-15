Хави о «возбуждении» от класико: «Не уверен, что слово подходящее, но эти матчи мне нравятся. Хотим запереть «Реал» на его половине»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об отношении к матчам против .

«Я не знаю, можно ли говорить, что класико меня возбуждает, не уверен, подходящее ли это слово, но мне нравится играть против «Реала». Я люблю соревноваться. И мне бы хотелось и дальше выходить на такие матчи в качестве футболиста. То же касается игр против . В таких матчах хочется показать свой уровень. Но и в качестве тренера хочется проявить свой класс.

Мотивация на максимальном уровне, для нас это возможность сделать шаг вперед в чемпионате.

Мы хотим атаковать позиционно, хотим запереть «Реал» на его половине. Но нужно и проявить зрелость.

Я не хочу побеждать любой ценой. Такой цели не стоит. Цель – побеждать при хорошей игре: чтобы инициатива исходила от нас, чтобы мы агрессивно прессинговали. Но люди ориентируются на результат, и это естественно», – сказал .

«Барса» сыграет в класико в футболках с брендом Дрейка. Это идея Spotify