Старт матча «Халл» – «Бирмингем» отложен из-за размера ворот. Работникам поручили подрезать стойки до нужного размера
Старт матча «Халл» – «Бирмингем» отложен из-за размера ворот.
Игра в рамках Чемпионшипа должна была начаться в 15:00 по местному времени (17:00 по московскому), но старт отложили из-за того, что ворота оказались слишком большими.
В ходе инспекции перед матчем выяснилось, что стойки ворот около южной трибуны на два дюйма выше положенного. Работникам стадиона поручили снять стойки и подрезать их до нужного размера, а затем установить обратно.
Ожидается, что пауза продлится около 20 минут.
Комментарии