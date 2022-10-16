Старт матча «Халл» – «Бирмингем» отложен из-за размера ворот. Работникам поручили подрезать стойки до нужного размера

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Старт матча «Халл»«Бирмингем» отложен из-за размера ворот.

Игра в рамках Чемпионшипа должна была начаться в 15:00 по местному времени (17:00 по московскому), но старт отложили из-за того, что ворота оказались слишком большими.

В ходе инспекции перед матчем выяснилось, что стойки ворот около южной трибуны на два дюйма выше положенного. Работникам стадиона поручили снять стойки и подрезать их до нужного размера, а затем установить обратно.

Ожидается, что пауза продлится около 20 минут.

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