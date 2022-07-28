Экс-капитан и тренер «Арсенала» Терри Нил умер в возрасте 80 лет

Бывший футболист и тренер «Арсенала» Терри Нил скончался в возрасте 80 лет.
Нил, выступавший на позиции защитника, перешел в лондонскую команду из североирландского «Бангор Сити» в 1959 году. В 1960-м он был назначен капитаном команды. Всего он провел за «Арсенал» 275 матчей, а в 1970 году перешел в «Халл», где стал играющим тренером.
После окончания игровой карьеры Нил возглавлял «Тоттенхэм» (с 1974 по 1976 год) и «Арсенал» (с 1976-го по 1983-й).
В 1970 году Нил выиграл Кубок ярмарок в составе «Арсенала». В качестве тренера он стал победителем Кубка Англии в 1979-м.