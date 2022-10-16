Матч «Лидс» – «Арсенал» приостановили из-за технических проблем и отключения электричества на стадионе. Пауза продлилась около 40 минут

Матч «Лидс» – был остановлен через несколько минут после начала.

Судья Крис Кавана поставил игру на паузу из-за технических проблем – он и его ассистенты потеряли связь с ВАР, система определения голов также дала сбой.

В сказали, что причиной проблемы стало отключение электричества на стадионе. Игроков вывели с поля под свист болельщиков. Примерно через 40 минут матч возобновился.