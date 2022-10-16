Матч «Лидс» – «Арсенал» приостановили из-за технических проблем и отключения электричества на стадионе. Пауза продлилась около 40 минут
Матч «Лидс» – «Арсенал» был остановлен через несколько минут после начала.
Судья Крис Кавана поставил игру на паузу из-за технических проблем – он и его ассистенты потеряли связь с ВАР, система определения голов также дала сбой.
В «Лидсе» сказали, что причиной проблемы стало отключение электричества на стадионе. Игроков вывели с поля под свист болельщиков. Примерно через 40 минут матч возобновился.
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