Карло Анчелотти: «Участие Куртуа в игре с «Барсой» исключено. Рюдигер в порядке, но нужна маска»

Главный тренер рассказал о состоянии игроков перед класико.

«У Тибо Куртуа все неплохо, но он мало тренировался. Его участие в матче с «Барселоной» исключено. Ему еще нужно поработать, и мы посмотрим, будет ли он готов сыграть в среду или в субботу.

Рюдигер в порядке, ему просто придется носить маску, чтобы защитить рану. Однако болезненных ощущений нет, он хорошо себя чувствует и горит желанием сыграть. Он боец.

Бензема на этой неделе находится в гораздо лучшей форме. Он действительно прибавил. Уверен, завтра он покажет то, что мы привыкли видеть в его исполнении.

Милитао в очень хорошей форме в этом сезоне. Он играет очень стабильно. У него есть все качества топ-защитника», – сказал Анчелотти.