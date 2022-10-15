Сторожук про 2:3 с «Ахматом»: «Краснодар» доминировал по игре. Должны были выигрывать»

Тренер считает, что его команда заслужила победа в матче с (2:3).

– Считаю, по игре полностью доминировали. И по моментам, и по владению, и по содержанию, но тяжело разбирать. Что сказать Никите [Кривцову]? Нельзя обыгрывать, да! Он это понимает! Сейчас сидит и за голову держится.

Сафонову, который неоднократно нас выручал две игры. Что ему сказать? Ты должен эти мячи брать? Значит, довели до этого. Тяжело комментировать. Но опять же считаю, что мы хорошо играли и должны были выигрывать.

– Не появится ли сейчас некая психологическая яма у команды в связи с тем, что два матча были близки не только к ничьей, но и к победе, но на последних секундах упускали ничью?

– Мы никого не будем винить. Это мы все вместе. И вместе вылезем из этой ситуации, – сказал Сторожук в эфире «Матч Премьер».