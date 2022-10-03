Сторожук о 0:0 с «Крыльями»: «Краснодар» не наиграл на победу, если объективно. Хороший результат»

Главный тренер «Краснодара» высказался об игре с «Крыльями Советов».

«Результат ничейный. Если брать по ходу и разбирать игру быстро, то, наверное, мы скажем, что довольны, потому что не наиграли на победу, если объективно взять.

Конечно, непросто нам приходится, потому что сегодня, например, центрального нападающего играл , когда он никогда, наверное, за всю карьеру не играл [на этой позиции]. Буквально сегодня попытались устно сказать, подсказать, перестроиться, но не получилось.

И Бородин у нас заболел коронавирусом. Если здесь есть какие-то моменты с ротацией, то в линии атаки в роли центрального нападающего Кордобе пока нет замены.

Ничейный результат для нас хороший, исходя из происходящего на поле», – отметил Сторожук.

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью (0:0) в заключительном матче 11-го тура Мир РПЛ