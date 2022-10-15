Судья Цвайер: «В Германии было 80 тысяч судей в 1994-м, сейчас – вдвое меньше. Как привлекать молодежь, когда каждую неделю арбитров оскорбляют?»

Число арбитров в немецком футболе сократилось вдвое менее чем за 30 лет из-за критики.

По информации Deutsche Welle (издание признано Министерством юстиции РФ иностранным агентом – прим. Sports.ru), в Германии существует проблема с молодыми арбитрами, и отчасти виной тому агрессивное поведение болельщиков, проявляющееся в угрозах и оскорблениях.

«В 1994 году, когда я начинал карьеру, в Германии было около 80 тысяч судей. Сегодня их примерно вдвое меньше.

И как нам привлекать молодежь, если каждые выходные в социальных сетях без капли объективности разглагольствуют о работе арбитров? Это не очень привлекательно, молодые люди к этому не готовы.

Порог вхождения в профессию теперь чрезвычайно высок», – отметил рефери .

«Такая ситуация сложилась не только в Германии. У футбольных федераций будут большие проблемы с тем, чтобы в дальнейшем обеспечивать привлекательность профессии.

Необходимо обеспечить преследование и наказание за такие оскорбления. На улице подобное было бы недопустимо, так почему же идентичные высказывания приемлемы в интернете?» – сказала судья .

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