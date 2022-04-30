Депутат Милонов предложил сделать Семака почетным гражданином Петербурга, Дзюбу – нет: «Артем иногда не очень адекватно себя ведет»

Виталий Милонов предложил сделать Сергея Семака почетным гражданином Санкт-Петербурга.
«Я был уверен, что «Зенит» станет чемпионом. Я миновал этап, связанный с переживаниями, и сразу перешел к этапу уверенности в победе.
То, что именно Семак тренер такой выдающейся команды, для нас вдвойне радостно. Когда в очередной раз были споры о том, кто станет тренером «Зенита», все просили, чтоб это был Семак, а не иностранное лицо. Но вы поймите, иностранец – он по контракту, только из-за денег. А наш еще и душу вкладывает.
Так что я рад, что у «Зенита» такой замечательный тренер. Хочу пожелать, чтобы эта симфония как можно дольше продолжалась.
Семака надо сделать почетным гражданином Санкт-Петербурга. Он для города сделал очень многое с помощью своего таланта тренера», – сказал депутат Госдумы РФ.
«Нужно ли делать Дзюбу почетным гражданином? Нет. Это другое. Он иногда не очень адекватно себя ведет. Причем я сейчас не про всем известную историю. Сверхусилий для того, чтобы быть удостоенным такого высоченного звания, Артем не приложил.
Но я бы очень хотел, чтобы после завершения карьеры он остался в Петербурге и был самым крутейшим наставником для будущих чемпионов страны», – добавил политик.