21-летний Садыгов отказался от должности в «Химках», чтобы продолжить играть. С ним согласовывают трансферы, возможно (Севастиан Терлецкий)

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Сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова отказался от поста в клубе, чтобы продолжить играть.

Об этом рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий в шоу «Нет темы!» Глеба Чернявского и Владислава Воронина.

– Могу дать небольшой инсайд. Я его не пишу, потому что у меня по нему только один источник. Поэтому давай это как будто моя фантазия.

Мне рассказывали во сне (улыбается), что Туфан Садыгов предлагал сыну уже некую функционерскую должность занять с этого года. И сын сказал – нет, я пока не наигрался, хочу еще поиграть.

Это звучит как какой-то абсурд, но, возможно, многие трансферы согласовываются с ним.

– С Ильей Садыговым?

Да, – рассказал Терлецкий.

В этом сезоне Садыгов-младший провел за «Химки» четыре матча в Мир РПЛ. Его статистика – здесь.

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