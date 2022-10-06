Вице-президент «Барсы» о возвращении Месси: «Мы умеем творить чудеса. Приложим все усилия, если это сочтут целесообразным»

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Вице-президент «Барселоны» допустил, что клуб попытается вернуть Лионеля Месси.

«Если спортивное руководство сочтет это целесообразным, мы приложим все усилия для этого. Мы умеем творить чудеса.

Лео Месси – ценный игрок для клуба, и двери для него всегда будут открыты», – сказал Эдуар Ромеу. 

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» на правах свободного агента в 2021 году. Контракт 35-летнего футболиста с парижским клубом рассчитан до конца этого сезона. 

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