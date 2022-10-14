Экс-вратарь «Ростова» Радич: «Надеюсь, Россия сохранит свои принципы, ценности, в том числе семейные, несмотря на конфликт с Западом»

Сербский футболист высказался о санкциях против России в футболе.

– В свое время Сербию тоже отстраняли от крупных турниров. Когда УЕФА и ФИФА вернут Россию к соревнованиям?

– Сербию и Россию не очень корректно сравнивать. У нас маленькая страна, мы не можем влиять на какие-то процессы.

Плохо, что в эту историю вмешали футбол. Такого не должно быть. Западные страны пользуются любыми механизмами, чтобы навязывать свое мнение другим. Они будут идти до конца, в том числе используя спорт. Россия с этим справится. Просто надо немного подождать и потерпеть.

Эта история готовилась долгие годы, а теперь дает о себе знать. Я надеюсь, Россия сохранит свои принципы, несмотря на конфликт с Западом. Сохранит свои ценности, в том числе семейные. Православные народы должны беречь свою идентичность и сохранять свои традиции.

– Много разговоров, что надо уходить в азиатскую конфедерацию. Стоит ли?

– Думаю, надо подождать. Все надеются, что конфликт будет остановлен. Возможно, политики решат свои вопросы.

Сейчас я не понимаю, как Россия будет взаимодействовать с Европой. Хотя, может, через два дня все остановится – и мы вернемся к прежней жизни, – сказал бывший вратарь .