Орлов о Захаряне: «Видите, как он себя ведет? Уже и судьям делает замечания. Куда ты собираешься за границу, если ты непрофессионал?»

Журналист Геннадий Орлов высказался о поведении Арсена Захаряна на поле.

«Мне кажется, у Арсена та же история, что и у Дзюбы. Он снизил к себе требовательность на тренировках. Кажется, что он даже как-то потяжелел. Движение у него стало другое, замедленное.

Недавно я брал большое интервью у Саши Кержакова. Он неделю был на стажировке в . Я его спросил: «Как тренируется Захарян?» Он сказал, что у Арсена есть одно неприятное качество, которое надо изживать – он делает замечания игрокам, которые что-то не так сделали на поле. В команде ты не должен так относиться к своим партнерам. К ним нужно относиться со сверхуважением.

Захарян уже и судьям делает замечания. Вы видите, как он себя ведет? Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой. кричит – даже карточки за это получает. Что за воспитание? Так же и Соболев!

Если эти ребята хотят войти в историю, они должны понимать, что, к примеру, Эдуард Стрельцов, когда его били по ногам, не отвечал. Футболисты отвечают голами. Когда ты заводишься, то теряешь свои лучшие качества. Яркий тому пример – . Его пару раз ударили по ахиллам, он завелся и его удалили. Пропустил матч и уже теряет тонус игры. Хотя это выдающийся футболист, особенно для .

Куда ты собираешься ехать за границу, если ты непрофессионал? Ты думаешь, там будешь вести себя иначе? Так не бывает. Какой ты здесь, такой будешь и там. Чтобы стать профессионалом, нужны годы. У нас мало профессионалов.

Тот же «Зенит», проиграв «Спартаку», показал, что ряд игроков, вышедших на поле с первой минуты, непрофессиональны. Они не показали то, на что способны.

Сборная – то же самое. Как они играли с Киргизией? Это ведь непрофессионально. Молодые должны задуматься, в чем заключается профессионализм. Когда ты будешь выдавать в каждом матче все то, на что способен, тогда и будешь расти», – сказал Орлов.