Орлов о Захаряне: «Видите, как он себя ведет? Уже и судьям делает замечания. Куда ты собираешься за границу, если ты непрофессионал?»
Журналист Геннадий Орлов высказался о поведении Арсена Захаряна на поле.
«Мне кажется, у Арсена та же история, что и у Дзюбы. Он снизил к себе требовательность на тренировках. Кажется, что он даже как-то потяжелел. Движение у него стало другое, замедленное.
Недавно я брал большое интервью у Саши Кержакова. Он неделю был на стажировке в «Динамо». Я его спросил: «Как тренируется Захарян?» Он сказал, что у Арсена есть одно неприятное качество, которое надо изживать – он делает замечания игрокам, которые что-то не так сделали на поле. В команде ты не должен так относиться к своим партнерам. К ним нужно относиться со сверхуважением.
Захарян уже и судьям делает замечания. Вы видите, как он себя ведет? Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой. А Захарян кричит – даже карточки за это получает. Что за воспитание? Так же и Соболев!
Если эти ребята хотят войти в историю, они должны понимать, что, к примеру, Эдуард Стрельцов, когда его били по ногам, не отвечал. Футболисты отвечают голами. Когда ты заводишься, то теряешь свои лучшие качества. Яркий тому пример – Клаудиньо. Его пару раз ударили по ахиллам, он завелся и его удалили. Пропустил матч и уже теряет тонус игры. Хотя это выдающийся футболист, особенно для РПЛ.
Куда ты собираешься ехать за границу, если ты непрофессионал? Ты думаешь, там будешь вести себя иначе? Так не бывает. Какой ты здесь, такой будешь и там. Чтобы стать профессионалом, нужны годы. У нас мало профессионалов.
Тот же «Зенит», проиграв «Спартаку», показал, что ряд игроков, вышедших на поле с первой минуты, непрофессиональны. Они не показали то, на что способны.
Сборная – то же самое. Как они играли с Киргизией? Это ведь непрофессионально. Молодые должны задуматься, в чем заключается профессионализм. Когда ты будешь выдавать в каждом матче все то, на что способен, тогда и будешь расти», – сказал Орлов.
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