Михаил Боярский: «Спартак» хорош, но «Зенит» станет чемпионом. Им еще рано до нас, будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно»

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Михаил Боярский признал хорошую игру «Спартака», но считает, что чемпионом станет «Зенит».

«Спартак» в этом сезоне хорош. Но «Зенит» бесспорно сильнее! Я не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом. Какой «Спартак»? Нет-нет.

Да, у нас не получилось с «Факелом», но ничего страшного. Мы все равно впереди всех.

Да и в целом «Спартак» не конкурент «Зениту». Им еще рано до нас. Да, они будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно», – сказал актер и болельщик «Зенита».

На данный момент питерский клуб лидирует в таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков. Московская команда занимает третью позицию с 25 баллами.

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