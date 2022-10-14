признал хорошую игру , но считает, что чемпионом станет «Зенит».

«Спартак» в этом сезоне хорош. Но «Зенит» бесспорно сильнее! Я не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом. Какой «Спартак»? Нет-нет.

Да, у нас не получилось с «Факелом», но ничего страшного. Мы все равно впереди всех.

Да и в целом «Спартак» не конкурент «Зениту». Им еще рано до нас. Да, они будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно», – сказал актер и болельщик .

На данный момент питерский клуб лидирует в таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков. Московская команда занимает третью позицию с 25 баллами.