У Канте рецидив травмы бедра, он пропустит еще несколько недель. Поездка на ЧМ-2022 под вопросом
Полузащитник «Челси» Нголо Канте не смог восстановиться от травмы задней поверхности бедра.
По данным L’Equipe, у хавбека случился рецидив повреждения, в связи с чем он пропустит еще несколько недель.
Из-за этого растут сомнения в том, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам включит игрока в заявку на ЧМ-2022.
В текущем сезоне Канте сыграл в АПЛ два раза. Он не выходил на поле с 14 августа. Подробно со статистикой 31-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
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