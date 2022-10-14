У Канте рецидив травмы бедра, он пропустит еще несколько недель. Поездка на ЧМ-2022 под вопросом

Теги Челси Дидье Дешам премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу травмы ЧМ-2022 Нголо Канте Здоровье Футбол

Полузащитник «Челси» Нголо Канте не смог восстановиться от травмы задней поверхности бедра.

По данным L’Equipe, у хавбека случился рецидив повреждения, в связи с чем он пропустит еще несколько недель.

Из-за этого растут сомнения в том, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам включит игрока в заявку на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Канте сыграл в АПЛ два раза. Он не выходил на поле с 14 августа. Подробно со статистикой 31-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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