Форвард «Рединга» Кэрролл об увольнении Брюса из «Вест Бромвича»: «Жаль, нам были гарантированы 3 очка на выходных». Из-за тренера «дрозды» не продлили с Энди контракт весной
Форвард «Рединга» Энди Кэрролл дал язвительный комментарий насчет работы Стива Брюса.
61-летний тренер был уволен из «Вест Бромвича» 10 октября. На данный момент «дрозды» занимают 22-е место в Чемпионшипе, добившись одной победы за 13 туров.
«Всегда жаль, когда кого-то увольняют. Особенно когда нам были гарантированы три очка на этих выходных. Жаль, но таков футбол», – отметил нападающий перед встречей команд, назначенной на 15 октября.
Следует отметить, что Стив Брюс в конце прошлого сезона повлиял на решение «Вест Бромвича» не продлевать контракт с Кэрроллом.
«Энди проделал в нашей команде хорошую работу, он в лучшей форме за последние годы, и я уверен, что он найдет себе новый клуб. Но нашей команде не хватает сбалансированности, и высвободившиеся деньги мы можем потратить на укрепление других позиций. Я знаю, что Энди нравился другим игрокам, так что это было сложное решение, но нужно думать о ситуации в целом», – сказал в апреле Брюс.
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