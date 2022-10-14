Форвард «Рединга» Кэрролл об увольнении Брюса из «Вест Бромвича»: «Жаль, нам были гарантированы 3 очка на выходных». Из-за тренера «дрозды» не продлили с Энди контракт весной

Форвард дал язвительный комментарий насчет работы .

61-летний тренер был уволен из 10 октября. На данный момент «дрозды» занимают 22-е место в Чемпионшипе, добившись одной победы за 13 туров.

«Всегда жаль, когда кого-то увольняют. Особенно когда нам были гарантированы три очка на этих выходных. Жаль, но таков футбол», – отметил нападающий перед встречей команд, назначенной на 15 октября.

Следует отметить, что Стив Брюс в конце прошлого сезона повлиял на решение «Вест Бромвича» не продлевать контракт с Кэрроллом.

«Энди проделал в нашей команде хорошую работу, он в лучшей форме за последние годы, и я уверен, что он найдет себе новый клуб. Но нашей команде не хватает сбалансированности, и высвободившиеся деньги мы можем потратить на укрепление других позиций. Я знаю, что Энди нравился другим игрокам, так что это было сложное решение, но нужно думать о ситуации в целом», – сказал в апреле Брюс.