«ПСЖ» потерял около 350 млн евро за сезон – больше ожидаемого. Убытки связаны с COVID и высокими зарплатами

Убытки за прошлый финансовый год составили свыше 300 миллионов евро.

По данным Le Parisien, третий сезон подряд потери парижан превышают 100 млн евро. За сезон-2019/20 они составили 124 млн евро, за сезон-2020/21 – 224 млн евро, а за сезон-2021/22 – почти 350 млн евро.

Утверждается, что убытки значительно превышают ту сумму, которая прогнозировалась в 2021 году и была представлена французским контролирующим органам.

В числе факторов, приведших к данной ситуации, выделяются влияние коронавируса и связанное с ним снижение доходов от реализации билетов, а также высокие расходы на зарплаты.