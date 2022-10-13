«ПСЖ» потерял около 350 млн евро за сезон – больше ожидаемого. Убытки связаны с COVID и высокими зарплатами
Убытки «ПСЖ» за прошлый финансовый год составили свыше 300 миллионов евро.
По данным Le Parisien, третий сезон подряд потери парижан превышают 100 млн евро. За сезон-2019/20 они составили 124 млн евро, за сезон-2020/21 – 224 млн евро, а за сезон-2021/22 – почти 350 млн евро.
Утверждается, что убытки значительно превышают ту сумму, которая прогнозировалась в 2021 году и была представлена французским контролирующим органам.
В числе факторов, приведших к данной ситуации, выделяются влияние коронавируса и связанное с ним снижение доходов от реализации билетов, а также высокие расходы на зарплаты.
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