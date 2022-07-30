«МЮ» предложит «Лацио» 42 млн фунтов за Милинковича-Савича. Римляне хотят 60 млн (Il Messaggero)

сделает «Лацио» предложение о трансфере Сергея Милинковича-Савича.

Английский клуб предложит римлянам 42 миллиона фунтов за трансфер 27-летнего полузащитника, сообщает Daily Mail со ссылкой на Il Messaggero.

Итальянский клуб, скорее всего, не примет это предложение, поскольку хочет получить за продажу хавбека около 60 миллионов.

Сообщалось, что «Юнайтед» видит в игроке альтернативу Френки де Йонгу.

Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2024 года. Статистику сербского футболиста можно найти здесь.