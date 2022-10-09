Карпин о 3:2 с «Краснодаром»: Быстрый гол был как ушат холодной воды. Пришли в себя, но не забили, а во втором тайме забили»

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Валерий Карпин объяснил камбэк «Ростова» в матче с «Краснодаром».

Команда из Ростова-на-Дону победила в матче Мир РПЛ со счетом 3:2, хотя уступала 0:2 после первого тайма.

– За счет чего удалось перевернуть ход встречи?

– За счет игры. В первом тайме мы пропустили быстрый гол, который вылился на всех, как ушат холодной воды.

Мы не готовились к тому, что начнем матч при счете 0:1.

Потом пришли в себя, создали моменты, но не забили. А во втором тайме играли так же, но забили, – сказал главный тренер «Ростова».

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