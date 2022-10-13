Баженов стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Бывший нападающий получил должность в клубе.

Он занял новый пост менеджера по игрокам в аренде. Баженов приступит к работе в следующий понедельник.

«Один из девизов «Спартака» – «Здесь каждый важен». Мы считаем, что игроки, которые находятся в аренде, должны чувствовать внимание и поддержку со стороны клуба. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся в «Спартак» еще сильнее и смогут помочь команде.

Никита был одним из нескольких кандидатов на эту позицию, и мы рады, что к нашей команде присоединяется не просто экс-спартаковец, но и человек с необходимыми качествами, который сможет помогать молодым игрокам и наставлять их», – сказал спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт.

«Благодарен «Спартаку» за доверие. Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере.

Такая должность – первая в своем роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде. С удовольствием принял предложение руководства и буду работать на благо нашей команды!» – заявил Баженов.