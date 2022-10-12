Ледяхов не видит смысла в назначении Эшуорта спортдиректором «Спартака»: «Зачем — непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков»

оценил назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«За последние 10 лет в «Спартаке» столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков.

Вообще не вижу смысла в этом назначении», — сказал экс-хавбек «Спартака».

Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?