Ледяхов не видит смысла в назначении Эшуорта спортдиректором «Спартака»: «Зачем — непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков»
Игорь Ледяхов оценил назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
«За последние 10 лет в «Спартаке» столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков.
Вообще не вижу смысла в этом назначении», — сказал экс-хавбек «Спартака».
Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?
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