Динамо — Ростов 18.10.2022 Фонбет Кубок России, прогноз на футбольный матч

18 октября, во вторник, московское «Динамо» на своем поле примет «Ростов» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:30.

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Рекомендуемые ставки: П1; Ф1 (-0,5); ТМ 2,5.

«Динамо»

Финалист прошлого розыгрыша Кубка России в текущем розыгрыше пока не слишком впечатляет — команда Славиши Йокановича с четырьмя очками идет на третьем месте в своем квартете, имея в своем активе только одну победу.

Свой путь в Кубке динамовцы начинали в Ростове-на-Дону и почти при тридцати тысячах зрителях уступили команде Валерия Карпина со счетом 0:2. Причем исход встречи был решен еще в первом тайме, когда дублем у хозяев отметился Егор Голенков.

Единственную пока победу в Кубке России динамовцы одержали в следующем матче — на своем поле москвичи были сильнее грозненского «Ахмата» (2:1). В этой встрече также все мячи были забиты еще до перерыва: у «Динамо» отличились Федор Смолов и Ярослав Гладышев, у гостей — Иван Олейников.

В следующем, третьем, туре динамовцы невообразимым образом упустили победу в Оренбурге. По ходу встречи гости вели с разницей в два мяча после ударов Арсена Захаряна и Вячеслава Грулева, на 75-й минуте игрок «Оренбурга» Николай Титков получил красную карточку, но даже в меньшинстве оренбуржцы сумели отыграться усилиями Александра Павловца и Владимира Сычевого.

А в серии пенальти подопечные Марцела Лички были точнее (4:3), и по регламенту турнира «Оренбург» заработал два очка, а динамовцы — одно.

Несмотря на то, что новая схема розыгрыша Кубка оставляет шансы его выиграть даже если занять третье место в группе, тренерский штаб «Динамо» не относится к нему как к второстепенному соревнованию и не выставляет на матчи резервный состав.

Во многом это связано с тем, что уже по ходу сезона состав «Динамо» претерпевал серьезные изменения, и команда строится прямо на ходу. Поэтому каждая встреча расценивается тренерским штабом как возможность быстрее нащупать игровые связи.

Плюс над Йокановичем после серии из трех порвжений начали сгущаться тучи, и пошли разговоры об его отставке, так что наверняка сербский специалист постарается одержать победу над тренером сборной России, чтобы эти слухи немного приутихли.

Несмотря на то, что динамовцы выдали за многие годы лучший для себя старт в Премьер-Лиге, игра команды действительно оставляет вопросы, а в последнее время еще и просели результаты: в последних четырех играх в чемпионате бело-голубые набрали только одно очко и опустилась на девятое место турнирной таблицы.

Грустная серия для Динамо» началась в Сочи, где они уступили 1:2, затем на своем поле потерпели поражение от «Зенита» (0:2), а в следующем туре «Ахмат» взял реванш у москвичей за поражение в Кубке — 2:1.

Вкупе с осечкой в Оренбурге пошли разговоры о серьезном кризисе команды и отставке Йокановича, но уже в слеудущем туре динамовцы достаточно неожиданно поделили очки в дерби с ЦСКА — игра на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 1:1.

Руководство клуба продлжает выражать Йокановичу всяческую поодержку, заявляя что команда столкнулась с непредвиденными кадровыми потерями. Предстоящий кубковый матч, возможно, и не имеет слишком важного турнирного значения, но может стать еще одним шагом к приобретению уверенности в своих силах футболистов московского клуба.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина впечатляет в этом сезоне: лишившись всех легионеров, «Ростов» выдал свой лучший старт в истории и занимает второе место в Мир Премьер-лиге.

К тому же ростовчане выдали продолжительную беспроигрышную серию, а первое поражение подопечных Карпина случилось только в 11-м туре в Санкт-Петербурге против «Зенита» (1:3). Но даже в той игре против чемпиона России ростовская команда понравилась своей смелой игрой, но все-таки разница в классе соперников не могла не сказаться.

Своим успехам «Ростов» во многом обязан тройке игроков Дмитрий Полоз — Николай Комличенко — Даниил Уткин. Полоз с семью голами является лучшим бомбардиром команды, правда, пять из них он забил с пенальти.

Николай Комличенко забил на один мяч меньше, и во многом благодаря Уткину, с которым у них налажено великолепное взаимопонимание. На счету самого Уткина три гола и четыре голевых передачи.

В Фонбет Кубке России «Ростов» также здорово стартовал, одержав две домашние победы над «Динамо» и «Оренбургом» (3:1).

Валерий Карпин в розыгрыше Кубка дает поиграть футболистам, редко выходящим на поле в чемпионате, и своим шансом блестяще пользуется Егор Голенков: помимо дубля в ворота «Динамо», он отметился и двумя забитыми мячами в матче с оренбуржцами.

Вместе с игроком «Локомотива» Педриньо Голенков на данный момент является лучшим снайпером Кубка.

В третьем туре группового этапа ростовчане уступили в гостях «Ахмату» 1:3. При этом гости вели в счете после удара Романа Тугарева, но в последние 15 минут грозненцы сумели забить трижды и сместили ростовчан с первого места в группе.

«Динамо» — Ростов»: история личных встреч

По ходу сезона команды играли между собой уже дважды: помимо первого матча в Кубке соперники открывали сезон и в первом туре в Москве разошлись миром — 1:1.

Динамовцы открыли счет в первом тайме усилиями Вячеслава Грулева, но после перерыва «Ростов» перехватил инициативу и выравнял положение после удара Николая Комличенко.

В целом за последние три года команды встречались шесть раз, и у них полный паритет: по две победы были и у «Динамо», и у «Ростова»,а также зафиксированы две ничьи.

Прогноз на матч «Динамо» — Ростов»

Кубковые матчи весьма сложны для прогноза, и многое в таких встречах зависит от того, какие составы решат выставить тренеры.

Фаворитом матча аналитики считают хозяев поля — букмекерская контора «Лига Ставок» дает на победу «Динамо» коэффициент 1,84. Скорее всего, динамовцы действительно победят и постараются пробиться в плей-офф пути РПЛ. Ростовчане же, которым приходится добираться на матчи поездом, все-таки делает ставку на чемпионат и, скорее всего, снова выставят полурезервный состав.

В связи с этим можно также поставить на победу «Динамо» с форой -0,5 за 1,77.

Также специалисты склоняются к тому, что много забитых мячей в матче не будет, и можно сделать ставку на ТМ 2,5 за 1,81.

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Смотреть матч Динамо – Ростов