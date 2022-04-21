Пике жаловался Рубиалесу на судей за 4 дня до игры с «Реалом» в 2019-м. После того класико «Мадрид» заявлял о двух неназначенных пенальти в ворота «Барсы»

Жерар Пике жаловался главе Королевской испанской футбольной федерации на работу судей.

Об этом стало известно из новых аудиозаписей разговоров защитника «Барселоны» и главы RFEF Луиса Рубиалеса, опубликованных El Confidencial.

После матча – (2:2), который состоялся 14 декабря 2019 года, Рубиалес позвонил Пике, чтобы узнать, как его дела. Жерар эмоционально жаловался на работу арбитров. Этот разговор состоялся за 4 дня до класико, которое состоялось на «Камп Ноу» и завершилось со счетом 0:0.

На 12-й минуте полузащитник Серджи Бускетс зацепил соперника при борьбе после подачи углового, и арбитр назначил пенальти, который был реализован Микелем Ойарсабалем. На последних минутах игры Пике требовал назначить пенальти в ворота «Сосьедада» после того, как его схватили за футболку в штрафной, но судья не стал этого делать.

El Confidencial приводит расшифровку разговора Рубиалеса и Пике.

Луис Рубиалес: «Ты как?»

: «Хреново, сегодня нас утопили».

: «Что случилось? Дело в том, что они не посмотрели ВАР?»

Жерар Пике: «Ну, они не консультировались с ВАР, хотя это был очень явный пенальти. А те, кто работали на ВАР, тоже ничего не сказали. Они должны были дать судье знать. Особенно если они ставят пенальти на Буси в первом тайме».

Луис Рубиалес: «Ты знаешь, что происходит, Джери? Это либо шумиха, либо... Я не видел моменты. Честное слово, не видел. Я в Севилье и... Ну, в Севилье тоже есть телевидение, но эти моменты я не видел.

Я знаю, что был спорный эпизод с твоим участием. Если есть сомнения, то судья не идет смотреть. Не знаю, к лучшему это или к худшему. Что касается захватов – нужно, чтобы момент был очень очевидным. Иначе они не идут.

Но я посмотрю позже. Если они допустили ошибку... Ты же знаешь, что, находясь посередине, я не хочу ни вредить, ни приносить пользу. Понимаешь?»

После того матча Рохас не судил матчи с участием «Барселоны» почти год.

Через четыре дня после игры с «Сосьедадом» состоялось класико, и оно завершилось судейским скандалом. «Реал» выступил с заявлением на официальном сайте, в котором было сказано: «Ни судья, ни ВАР не увидели двух пенальти на Варане».

На том матче работал судья Эрнандес Эрнандес.