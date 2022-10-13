Салах с 38 голами – лучший бомбардир клуба АПЛ в ЛЧ. Он обогнал Агуэро и Дрогба

Форвард сделал хет-трик в матче с «Рейнджерс» (7:1) в чемпионов.

Египтянин забил 38-й гол в турнире и стал лучшим бомбардиром в составе английских клубов в рамках соревнования.

Салах превзошел Дидье Дрогба и Серхио Агуэро, на счету которых по 36 мячей в Лиге чемпионов за и соответственно.

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У Салаха рекорд ЛЧ – самый быстрый хет-трик! За 6 минут дорвал «Рейнджерс» (7:1)