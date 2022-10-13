Салах с 38 голами – лучший бомбардир клуба АПЛ в ЛЧ. Он обогнал Агуэро и Дрогба

Теги Челси Дидье Дрогба Ливерпуль Манчестер Сити Серхио Агуэро Лига чемпионов УЕФА Мохамед Салах Футбол

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал хет-трик в матче с «Рейнджерс» (7:1) в Лиге чемпионов.

Египтянин забил 38-й гол в турнире и стал лучшим бомбардиром в составе английских клубов в рамках соревнования.

Салах превзошел Дидье Дрогба и Серхио Агуэро, на счету которых по 36 мячей в Лиге чемпионов за «Челси» и «Манчестер Сити» соответственно.

Подробнее статистика Салаха – здесь.

У Салаха рекорд ЛЧ – самый быстрый хет-трик! За 6 минут дорвал «Рейнджерс» (7:1)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные