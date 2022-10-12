У «Атлетико» 1 победа в 4 матчах ЛЧ. Команда Симеоне забила 2 гола
«Атлетико» не лучшим образом выступает в розыгрыше Лиги чемпионов.
Команда тренера Диего Симеоне сыграла вничью с «Брюгге» (0:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
В четырех матчах турнира испанский клуб забил два гола и одержал всего одну победу – над «Порту» (2:1). Также в активе команды ничья и два поражения.
На данный момент «Атлетико» занимает второе место в группе B, набрав четыре очка. У «Порту» и «Байера», которые играют сегодня, по 3 балла.
Комментарии