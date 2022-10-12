Матерацци – «Интеру» перед матчем с «Барсой»: «Нет ничего лучше, чем попытаться обыграть тех, кто не умеет проигрывать»
Марко Матерацци опубликовал провокационный пост перед матчем «Барселона» – «Интер».
«Вперед, ребята, нет ничего лучше, чем попытаться обыграть тех, кто не умеет проигрывать! Давайте попробуем», – написал бывший защитник «Интера» в инстаграме.
К своему посту Матерацци приложил фото с ответного полуфинального матча Лиги чемпионов-2009/2010, в котором «Интер» на выезде проиграл «Барселоне» (0:1). Этого поражения хватило, чтобы выйти в финал по сумме двух матчей.
После финального свистка включилась система полива газона, вероятно, для того, чтобы помешать игрокам «Интера» праздновать выход в финал. Это не остановило футболистов «нерадзурри».
В финале той Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Баварию» со счетом 2:0 и выиграл трофей.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча «Барселоны» и «Интера». Начало – в 22:00 по московскому времени.
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