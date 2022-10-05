Хвича Кварацхелия: «Мои мечты исполнились – я играю в Лиге чемпионов и забиваю»

высказался после победы «Наполи» над «Аяксом» (6:1) в чемпионов.

«Думаю, мои мечты исполнились – я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила.

Сегодня «Аякс» играл не лучшим образом, но вообще это хорошая команда с очень хорошими игроками. Им нужно продолжать бороться, и я желаю им удачи».

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«Он отличный человек, прекрасный капитан и замечательный футболист. Он заслужил [награду], потому что очень важен для «Наполи», – сказал вингер .

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