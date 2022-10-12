Андрей Канчельскис: «Просмотр РПЛ – мазохизм. Но я наш чемпионат все равно люблю. В России нет соревнования популярнее»

сравнил просмотр матчей чемпионата России с мазохизмом.

«Просмотр матчей РПЛ – своего рода мазохизм. Играют плоховато, скорости нет вообще. Особенно тяжело смотреть матчи после чемпионов – небо и земля по уровню игры.

Но я наш чемпионат все равно люблю и буду его смотреть, никакого другого у нас нет.

В России нет соревнования популярнее, чем РПЛ. Ни фигурное катание, ни тот же хоккей не сравнятся по количеству болельщиков с футболом», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.