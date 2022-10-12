Артем Ребров: «Абаскаль по-особенному настраивает «Спартак» на матчи, это процесс на несколько дней. Получается вдохновляюще»

рассказал о методах мотивации игроков «Спартака» от тренера .

«Абаскаль на каждую игру по-особенному настраивает команду. Причем это не одна речь, а процесс на несколько дней.

Еще в отеле при разборе соперника Абаскаль может на доске написать какое-то слово, вокруг которого все дальше вертится. Уже перед игрой в раздевалке он наконец объясняет, почему выбрал именно это слово. А на поле снова его упоминает.

Например, слово «уникальный». Имеется в виду, что сейчас мы можем победить четвертый раз подряд, это уникально, ни у кого в этом сезоне еще четырех побед подряд не было.

В общем, подведение к игре делится на несколько частей, но одна цепляется за другую, а перед матчем все складывается в единую картину. Получается вдохновляюще», – написал экс-вратарь и технический координатор красно-белых в блоге на Sports.ru.

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