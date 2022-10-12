Кроос об 1:1 с «Шахтером»: «Реал» как всегда боролся до конца и заслужил ничью»

оценил ничью «Реала» с «Шахтером» (1:1) в чемпионов.

«Шахтер» многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад. К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью».

О голевом пасе Рюдигеру

«Я сказал Антонио идти вперед, так как голевые моменты мы создавали с большим трудом. Оставалось всего несколько минут, и нужно было попробовать все возможное. Рюдигер в штрафной очень силен и, конечно же, помог нам», – сказал полузащитник .

Рюдигер жутко разбил голову. С кровью вонзил гол, подпортивший сказку «Шахтера»