«Ноттингем» уволил ведущих селекционера и скаута. 22 игрока перешли в клуб в трансферное окно

уволил двух ведущих селекционеров клуба.

Георг Сирианос и Энди Скотт были отправлены в отставку после внутреннего расследования летней трансферной кампании.

Сирианос занимал пост руководителя селекционного отдела, Скотт возглавлял скаутскую службу.

После возвращения в в прошедшее трансферное окно «Форест» подписал 22 футболиста.

Общие траты на трансферы составили 150 миллионов фунтов.