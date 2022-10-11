«Ноттингем» уволил ведущих селекционера и скаута. 22 игрока перешли в клуб в трансферное окно

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«Ноттингем Форест» уволил двух ведущих селекционеров клуба.

Георг Сирианос и Энди Скотт были отправлены в отставку после внутреннего расследования летней трансферной кампании.

Сирианос занимал пост руководителя селекционного отдела, Скотт возглавлял скаутскую службу.

После возвращения в АПЛ в прошедшее трансферное окно «Форест» подписал 22 футболиста.

Общие траты на трансферы составили 150 миллионов фунтов.

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