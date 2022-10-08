«Ноттингем Форест» продлил контракт с тренером Купером до 2025 года. Клуб идет последним в АПЛ

объявил о заключении нового соглашения с главным тренером .

«Лесники» продлили контракт с 42-летним валлийцем до 2025 года.

Купер возглавляет «Форест» с сентября 2021-го, выиграв за это время с командой 29 матчей из 54.

Заняв в прошлом сезоне 4-е место в Чемпионшипе, «Форест» победил в плей-офф «Хаддерсфилд» (1:0) и вышел в АПЛ впервые с 1998 года.

После 8 матчей текущего сезона команда замыкает таблицу Премьер-лиги с 4 очками.

«Сейчас важно, чтобы мы сфокусировались исключительно на футболе. Весь наш коллектив сконцентрирован, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь команде подняться в таблице и вновь продемонстрировать те качества, благодаря которым мы вышли в , – говорится в заявлении клуба.