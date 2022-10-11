Защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч с «Жальгирисом» в ЛК. Гражданам России запрещен въезд в Литву

Россияский защитник Мизаил Коваленко не полетел с командой на матч конференций.

В четверг армянская команда сыграет с литовским в 4-м туре группового этапа турнира.

Напомним, ранее Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий за «Хапоэль» Беер-Шева на правах аренды из «Краснодара», не полетел на игру против «Леха» (0:0), поскольку гражданам России запрещен въезд в Польшу.

19 сентября Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили въезд гражданам России даже при наличии шенгенской визы, выданной третьим государством, для туризма, бизнеса, спорта или в культурных целях.

Исключения предусмотрены лишь для россиян, посещающих родственников, дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз, работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок и волонтеров.

Матч «Жальгирис» – «Пюник» состоится 13 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.