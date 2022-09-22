Артур нанял физиотерапевта, фитнес-тренера и диетолога, чтобы впечатлить Клоппа. Он хочет остаться в «Ливерпуле»

Артур хочет впечатлить тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и пробиться в состав.
Как пишет The Times, полузащитник, перешедший в «Ливерпуль» из «Ювентуса» на правах аренды, нанял физиотерапевта, фитнес-тренера и диетолога, чтобы впечатлить Клоппа и побороться за возможность перейти в английский клуб на постоянной основе.
Артур очень хочет воспользоваться возможностью проявить себя в «Ливерпуле». Для этого он работает по специальной программе.
Хавбек перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в последний день трансферного окна. За аренду английский клуб заплатит 4,5 млн евро. Выкупить его можно будет за 37,5 млн евро.
Сложный старт Артура в «Ливерпуле»: сыграл 13 минут, нанял спецов и тренируется без выходных, чтобы втянуться