Тедеско может возглавить «Штутгарт». Бос, Хюттер, Сеоане, Себастиан Хенесс – тоже в списке кандидатов на пост тренера

может вернуться к работе.

Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить , сообщает Bild. Вчера «швабы» уволили с поста главного тренера Пеллегрино Матараццо.

Тедеско входит в список кандидатов, которые могут сменить американца на этой должности. Также претендентами на пост тренера являются , Себастиан Хенесс, Джерардо Сеоане и .

Последним клубом Тедеско был , который он возглавлял с декабря 2021 года по сентябрь 2022-го. Он был уволен после поражения от «Шахтера» в Лиге чемпионов со счетом 1:4.

«Штутгарт» после 9 туров Бундеслиги набрал 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.