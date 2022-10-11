Тедеско может возглавить «Штутгарт». Бос, Хюттер, Сеоане, Себастиан Хенесс – тоже в списке кандидатов на пост тренера
Доменико Тедеско может вернуться к работе.
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Штутгарт», сообщает Bild. Вчера «швабы» уволили с поста главного тренера Пеллегрино Матараццо.
Тедеско входит в список кандидатов, которые могут сменить американца на этой должности. Также претендентами на пост тренера являются Ади Хюттер, Себастиан Хенесс, Джерардо Сеоане и Петер Бос.
Последним клубом Тедеско был «Лейпциг», который он возглавлял с декабря 2021 года по сентябрь 2022-го. Он был уволен после поражения от «Шахтера» в Лиге чемпионов со счетом 1:4.
«Штутгарт» после 9 туров Бундеслиги набрал 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.
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