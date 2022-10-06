Гол Месси «Бенфике» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

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Гол Лионеля Месси признан лучшим в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» отличился на 22-й минуте матча с «Бенфикой» (1:1), забив ударом с 22 метров. 

Аргентинец победил в голосовании болельщиков за звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Он опередил защитника «Боруссии» Рафаэла Геррейру, защитника «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолда и нападающего «Лейпцига» Андре Силву.

С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь

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