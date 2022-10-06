Гол Месси «Бенфике» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Гол Лионеля Месси признан лучшим в 3-м туре группового этапа чемпионов.

Нападающий отличился на 22-й минуте матча с «Бенфикой» (1:1), забив ударом с 22 метров.

Аргентинец победил в голосовании болельщиков за звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Он опередил защитника «Боруссии» , защитника «Ливерпуля» и нападающего «Лейпцига» .

С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь.