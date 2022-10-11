Экс-глава академии «Локо» Кузьмичев: «Если случится чудо и Плутника уволят, то я бы мог поработать в клубе спортдиректором»

оценил вероятность своего назначения на пост гендиректора «Локомотива».

«Если остается Плутник (глава совета директоров «Локо» – прим. Sports.ru), то слухи о моем приходе в клуб — чистый бред. Именно при Александре Альбертовиче меня уволили из «Локомотива», так что при нем моя кандидатура вообще невозможна.

Если же случится чудо и его отправят в отставку, то я бы мог поработать в клубе при адекватной менеджерской команде, которая хочет развития. Но вряд ли в качестве гендиректора — нет у меня опыта работы во главе столь большого коллектива. Максимум я мог бы стать спортивным директором с акцентом на работу по подготовке молодежи, чем я и занимаюсь всю жизнь», – сказал бывший глава академии .