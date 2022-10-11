Защитник «Ман Сити» Аке о тренировках с Холандом: «Закрыть его очень сложно. Он хорош во всем: бьет с левой, с правой, силен, быстр»

высказался об одноклубнике форварде «Манчестер Сити» .

«Иногда ты сталкиваешься с нападающими, которые в чем-то очень хороши, но он хорош во всем. Бьет с левой, с правой, силен, быстр...

Понятно, что тренировки отличаются от матчей, но закрыть его очень сложно, он способен на очень и очень многое», – сказал защитник .