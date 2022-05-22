Иммобиле с 27 голами стал лучшим бомбардиром Серии А, Берарди с 14 пасами – лучший ассистент

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Стали известны лидеры сезона Серии А в основных статистических категориях.

Лучшим бомбардиром чемпионата Италии стал форвард Чиро Иммобиле. У 32-летнего игрока «Лацио» 27 голов за 31 игру.

Второе место занял Душан Влахович, поигравший за «Фиорентину» и «Ювентус» и забивший за 36 матчей 24 мяча.

Лучшим ассистентом в сезоне-2021/22 стал вингер «Сассуоло» Доменико Берарди. На счету 27-летнего футболиста 14 результативных передач за 33 игры.

По 12 голевых передач отдали футболисты «Интера» Хакан Чалханоглу и Николо Барелла.

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