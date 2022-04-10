Иммобиле после хет-трика c «Дженоа» лидирует в списке бомбардиров Серии А с 24 мячами. У Влаховича 22

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Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик в матче Серии А.

Итальянец трижды отличился в игре 32-го тура против «Дженоа» (4:1) и лидирует в списке бомбардиров турнира. На его счету 24 забитых мяча за 27 игр.

На втором месте идет нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, отметившийся 22 голами в этом сезоне.

Подробно со статистикой 32-летнего Иммобиле можно ознакомиться здесь.

Дженоа – Лацио 1:4 (0:2, 1:2)
Дата проведения
10 апреля, 13.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Марушич, 0:2 – 45 Иммобиле, 0:3 – 63 Иммобиле, 1:3 – 68, автогол Габаррон, 1:4 – 76 Иммобиле.
ДженоаСиригу, Хефти, Максимович, Эстигор, Васкес (Кришито, 65), Бадель (Френдруп, 74), Гальдамес, Амири (Гудмундссон, 82), Мелегони (Йебоа, 65), Портанова (Экубан, 46), Пикколи.
ЛациоСтракоша, Ачерби, Габаррон, Марушич, Лейва (Катальди, 55), Луис Альберто (Башич, 72), Дзакканьи (Педро, 72), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 83), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
Предупреждение:
Лейва (37).

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