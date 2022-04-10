Иммобиле после хет-трика c «Дженоа» лидирует в списке бомбардиров Серии А с 24 мячами. У Влаховича 22

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик в матче Серии А.
Итальянец трижды отличился в игре 32-го тура против «Дженоа» (4:1) и лидирует в списке бомбардиров турнира. На его счету 24 забитых мяча за 27 игр.
На втором месте идет нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, отметившийся 22 голами в этом сезоне.
Подробно со статистикой 32-летнего Иммобиле можно ознакомиться здесь.
- Дата проведения
- 10 апреля, 13.30, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 31 Марушич, 0:2 – 45 Иммобиле, 0:3 – 63 Иммобиле, 1:3 – 68, автогол Габаррон, 1:4 – 76 Иммобиле.
-
Дженоа –
Сиригу, Хефти, Максимович, Эстигор, Васкес (Кришито, 65), Бадель (Френдруп, 74), Гальдамес, Амири (Гудмундссон, 82), Мелегони (Йебоа, 65), Портанова (Экубан, 46), Пикколи.
-
Лацио –
Стракоша, Ачерби, Габаррон, Марушич, Лейва (Катальди, 55), Луис Альберто (Башич, 72), Дзакканьи (Педро, 72), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 83), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
- Предупреждение:
- Лейва (37).