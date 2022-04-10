Иммобиле после хет-трика c «Дженоа» лидирует в списке бомбардиров Серии А с 24 мячами. У Влаховича 22

Форвард оформил хет-трик в матче Серии А.

Итальянец трижды отличился в игре 32-го тура против (4:1) и лидирует в списке бомбардиров турнира. На его счету 24 забитых мяча за 27 игр.

На втором месте идет нападающий , отметившийся 22 голами в этом сезоне.

Подробно со статистикой 32-летнего Иммобиле можно ознакомиться здесь.