Терюшков о кредите доверия у Гогниева в «Химках»: «Есть время до зимней паузы»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков заявил, что пока доверяет главному тренеру «Химок» Спартаку Гогниеву.

После 11 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир РПЛ 14-е место.

«У Гогниева есть кредит доверия. Мы договорились, что он будет строить новый формат игры команды. Интересную, атакующую игру, которую будет приятно смотреть болельщикам. Эта перестройка займет какое-то время.

Философия у Спартака Артуровича атакующая, с высокой игрой вратаря и прессингом. У Гогниева точно есть время до зимней паузы», — сказал член наблюдательного совета «Химок».

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