Терюшков о кредите доверия у Гогниева в «Химках»: «Есть время до зимней паузы»

Роман Терюшков заявил, что пока доверяет главному тренеру «Химок» .

После 11 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир 14-е место.

«У Гогниева есть кредит доверия. Мы договорились, что он будет строить новый формат игры команды. Интересную, атакующую игру, которую будет приятно смотреть болельщикам. Эта перестройка займет какое-то время.

Философия у Спартака Артуровича атакующая, с высокой игрой вратаря и прессингом. У Гогниева точно есть время до зимней паузы», — сказал член наблюдательного совета «Химок».