Зарема о результатах «Спартака»: «Мы оставили отличный багаж»
Зарема Салихова прокомментировала последние результаты «Спартака».
Московский клуб разгромил «Крылья Советов» (5:2) в 12-м туре Мир РПЛ, одержав пятую победу подряд.
«Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж.
Мне очень жаль, что этот «Спартак» лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», – сказала супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.
На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда
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