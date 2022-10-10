Зарема о результатах «Спартака»: «Мы оставили отличный багаж»

прокомментировала последние результаты «Спартака».

Московский клуб разгромил (5:2) в 12-м туре Мир , одержав пятую победу подряд.

«Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж.

Мне очень жаль, что этот «Спартак» лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», – сказала супруга бывшего владельца красно-белых .

На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда