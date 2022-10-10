Шахтер — Реал Мадрид прогноз на матч 11 октября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Последние несколько лет уже сложно представить себе мадридский «Реал» и донецкий «Шахтер», играющими в разных группах. Судьба сводит эти команды третий раз подряд, причем украинцы в обоих предыдущих случаях оказывали королевскому клубу достойное сопротивление. В этот раз в группе F командам пришлось играть спаренные матчи. Перед третьим туром «Реал» занимал первую строчку, а его оппонент расположился на второй. Матч в Мадриде показал разницу в классе между оппонентами, но победа хозяевам далась нелегко. В ответной игре «сливочным» достаточно будет сыграть вничью, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф, «Шахтер» такой результат тоже устроит в какой-то степени, но для дальнейшего участия в розыгрыше Лиги Чемпионов нужно будет брать очки в оставшихся турах. Матч состоится в Варшаве на стадионе имени Юзефа Пилсудского, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-1,5), ТБ 2,5

«Шахтер» (Донецк)

Чемпионы Украины находятся в непростой ситуации уже несколько лет. Команда не имеет стадиона, и долгое время ей приходилось скитаться по городам и весям своей страны. В этом году ситуация еще более усугубилась, и «Шахтер» вынужден проводить домашние игры за рубежом в Варшаве. Тем не менее после первых двух туров на счету горняков было четыре очка, в активе великолепная победа в гостях над РБ «Лейпциг», которая стоила отставки Доменико Тедеско и ничья в столице Польши с шотландским «Селтиком». Все это несмотря на глобальное обновление состава. Большинство бразильских легионеров покинули команду. Произошла смена тренера, итальянец Роберто де Дзерби уехал в Англию тренировать «Брайтон», ему на смену пришел хорватский тренер Игор Йовичевич, который хорошо зарекомендовал себя по предыдущей работе с некоторыми украинскими командами. И при таких глобальных изменениях «Шахтер» продолжает лидировать в украинской Премьер-лиге и довольно удачно выступать в розыгрыше Лиги Чемпионов. Перед вами последние результаты команды.

Лига Чемпионов. 05.10.2022, «Реал Мадрид» — «Шахтер» —

УПЛ. 01.10.2022, «Металлист» — «Шахтер» — 1 : 6

— 1 : Товарищеский. 24.09.2022, «Радомяк» — «Шахтер» — 2 : 0

— «Шахтер» — : 0 Лига Чемпионов. 14.09.2022, «Шахтер» — «Селтик» — 1 : 1

УПЛ. 10.09.2022, «Шахтер» — «Черноморец» — 2 : 1

Факты и цифры

На счету «Шахтера» в первых трех турах 6 забитых мячей, это уже больше, чем в каждом из двух предыдущих сезонов в целом

Марьян Швед и Михаил Мудрик имеют на своем счету по 2 забитых мяча

По 2 голевые передачи на счету Георгия Судакова и того же Михаила Мудрика

По желтым карточкам лидирует в «Шахтере» также Мудрик — 2 предупреждения

«Реал Мадрид»

Футбольную жизнь у «Реала» в этом сезоне можно было бы назвать прекрасной, если бы не недавняя травма Карима Бензема, с отсутствием которого команда в целом справилась, и ничья в последнем туре Примеры с «Осасуной». Если до этого королевский клуб был единоличным лидером, то теперь приходится делить первую строчку с «Барселоной». Зато в Лиге Чемпионов все складывается замечательно. После трех туров девять очков, семь забитых мячей и один пропущенный, как раз от «Шахтера». Так что в Варшаве подопечным Карло Анчелотти нужно быть начеку. В целом групповой этап для «Реала» всегда считался сродни какому-нибудь регулярному чемпионату в американских лигах. Все самое интересное начнется со стадии плей-офф, и нет никаких сомнений, что «сливочные» через месяц там окажутся. Перед вами пять последних результатов команды.

Лига Чемпионов. 05.10.2022, «Реал Мадрид» — «Шахтер» — 2 : 1

— «Шахтер» — : 1 Ла Лига. 02.10.2022, «Реал Мадрид» — «Осасуна» — 1 : 1

Ла Лига. 18.09.2022, «Атлетико» — «Реал Мадрид» — 1 : 2

— 1 : Лига Чемпионов. 14.09.2022, «Реал Мадрид» — РБ «Лейпциг» — 2 : 0

— РБ «Лейпциг» — : 0 Ла Лига. 11.09.2022, «Реал Мадрид» — «Мальорка» — 4 : 1

Факты и цифры

За последние 13 матчей во всех турнирах «Реал» ни разу не проиграл, нет поражений у команды и в 6 последних выездных матчах

Винисиус Жуниор в трех матчах Лиги Чемпионов отличился 2 раза, у шести игроков по 1 забитому мячу

Никто из игроков «Реала» не сделал больше 1 голевой передачи

Игроки команды получили всего 2 предупреждения, они на счету Дани Карвахаля и Ферлана Менди

Прогноз на матч «Шахтер» — «Реал Мадрид»

Судьба четырежды сводила команды на групповом этапе Лиги Чемпионов, впервые это случилось в 2015 году. За это время они успели провести семь поединков и преимущество в них у «Реала».

Победы «Шахтера» — 2

Победы «Реал Мадрид» — 5

Ничьи — 0

Самая крупная победа «Шахтера» — 2 : 0

Самая крупная победа «Реал Мадрид» — 5 : 0

Как видно, за все эти годы противостояния команды ни разу не сыграли вничью, при этом матчи получаются богатыми на голы, средняя результативность в них чуть более четырех мячей за игру. Представляем вашему вниманию последние результаты.

Лига Чемпионов. 05.10.2022, «Реал Мадрид» — «Шахтер» — 2 : 1

— «Шахтер» — : 1 Лига Чемпионов. 03.11.2021, «Реал Мадрид» — «Шахтер» — 2 : 1

— «Шахтер» — : 1 Лига Чемпионов. 19.10.2021, «Шахтер» — «Реал Мадрид» — 0 : 5

— 0 : Лига Чемпионов. 01.12.2020, «Шахтер» — «Реал Мадрид» — 2 : 0

— «Реал Мадрид» — : 0 Лига Чемпионов. 21.10.2020, «Реал Мадрид» — «Шахтер» — 2 : 3

«Реал» по сути одной ногой уже в плей-офф. Следом за этим матчем у столичного клуба классико — игра с «Барселоной». Многое будет зависеть от того, пойдет ли на ротацию состава Карло Анчелотти. В любом случае большое преимущество букмекеры отдают гостям.

на победу «Шахтера» от 6,80 до 7,50

на победу «Реал Мадрид» от 1,38 до 1,43

ничья от 5,10 до 5,50

ТМ 2,5 — от 2,75 до 2,85

ТБ 2,5 — от 1,38 до 1,44

«Шахтер» даст бой фавориту, но даже в ослабленном составе «Реал» будет представлять грозную силу и победит в этом матче.

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Где смотреть матч Шахтер – Реал Мадрид