Работников стадиона «Локомотива» эвакуировали после звонка с угрозами

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Сотрудников «РЖД Арены» эвакуировали в понедельник утром.

Это произошло после анонимного звонка с угрозами.

Все работники стадиона «Локомотива» были эвакуированы сотрудниками правоохранительных органов.

«Да, действительно была эвакуация работников после анонимного звонка.

Кинологи осуществили проверку стадиона, не нашли ничего подозрительного, поэтому сотрудники вернулись на свои места и продолжают работу», – сообщили в пресс-службе московской команды.

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