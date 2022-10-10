Работников стадиона «Локомотива» эвакуировали после звонка с угрозами

Сотрудников эвакуировали в понедельник утром.

Это произошло после анонимного звонка с угрозами.

Все работники стадиона были эвакуированы сотрудниками правоохранительных органов.

«Да, действительно была эвакуация работников после анонимного звонка.

Кинологи осуществили проверку стадиона, не нашли ничего подозрительного, поэтому сотрудники вернулись на свои места и продолжают работу», – сообщили в пресс-службе московской команды.