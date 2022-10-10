Боруссия Дортмунд – Севилья 11.10.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

В четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов пройдет матч «Боруссия» — «Севилья». Команды представляют квартет G. Команды сыграют на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: обмен голами за 1,81, победа «Боруссии» за 1,58, ТБ2,5 за 1,74.

Гости аутсайдеры в паре, но больше не имеют права на ошибку. В случае поражения «Севилья» потеряет все шансы побороться за второе место и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Ниже коэффициенты на игру от БК Лига Ставок.

Прогноз на игру «Боруссия» — «Севилья» позволит узнать форму команд, статистику клубов, последние результаты, наличие травмированных и рекомендованные ставки на матч АПЛ.

«Боруссия»

«Боруссия» успехом завершила выезд в Севилью в прошлом туре Лиги чемпионов. Немецкий клуб одержал уверенную победу 4:1, забив три гола уже в первом тайме. Голами в составе «шмелей» отметились Рафаэль Герейру, Джуд Беллингем, Карим Адейеми и Юлиан Брандт. Две голевые передачи на счету Юссуфа Мукоко. Статистические данные матча «Севилья» — «Боруссия»:

xG 2,07: 2,18;

удары 20:18;

удары в створ 6:6;

угловые 5:4;

атаки 127:82;

опасные атаки 61:24;

навесы 7:4;

отборы 24:14.

Первый матч в Бундеслиге, после паузы на матчи национальных сборных, «Боруссия» провела в гостях и проиграла «Кельну» 2:3. Поражение стало вторым в трех последних играх в чемпионате. В гостях у «шмелей» 2 победы и 2 поражения в четырех встречах. Результаты «Боруссии» в матчах Бундеслиги сезона 2022/2023.

В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» на четвертом месте с 15-ю очками в 8-ми играх. Всего у команды 5 побед и 3 поражения. Разница голов 11:10. Отставание от лидера турнира 2 балла. В группе Лиги чемпионов «Боруссия» на втором месте с 6 очками и отрывом в 5 очков от идущей третьей «Севильи». На дистанции в 10-ть игр во всех турнирах у немецкого клуба 6 побед и 4 поражений. 3 из 4 поражений на выезде. Разница голов 18:13. 7 из 10 матчей прошли через ТБ2,5.

Самые результативные игроки «Боруссии» в сезоне:

Марко Ройс — 3 гола и 4 голевые передачи;

Джуд Беллингем — 4 гола и 2 голевые передачи;

Юлиан Брандт — 3 гола и 3 голевые передачи.

В списке травмированных «Боруссии» восемь игроков. К матчу с «Севильей» может восстановиться защитник Матс Хуммельс. Из важных потерь в составе можно отметить травмы Марко Ройса и Мариуса Вольфа.

«Севилья»

«Севилья» провела не самый плохой матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов, но из-за проблем с реализацией моментов, севильцы крупно уступили. Поражение 1:4 от «Боруссии» стало последним для Хулена Лопетеги на посту главного тренера «Севильи». Новым тренером «Севильи» стал Хорхе Сампаоли, который ранее работал с командой в сезоне 2016/2017. Последним местом работы аргентинца был «Марсель».

В рамках Ла Лиги у «Севильи» всего одна победа. Подопечные Лопетеги обыграли «Эспаньол» 3:2 в гостях. В остальных матчах две ничьи и четыре поражения. В первой игре в чемпионате Испании после паузы «Севилья» проиграла «Атлетико» Мадрид 0:2. Результаты «Севильи» в чемпионате Испании 2022/2023.

В турнирной таблице Ла Лиги «Севилья» всего в шаге от зоны вылета. Команда располагается на 17-й строчке с 5 очками. Отрыв от зоны вылета составляет один балл. Разница голов 7:13. В Лиге чемпионов у «Севильи» два домашних поражения 0:4 от «МС» и 1:4 от «Боруссии». В гостях испанцы сыграли 0:0 с «Копенгагеном». В турнирной таблице группы команда на третьем месте с отставанием в 5 очков от второго места. На дистанции в 10-ть игр у испанцев всего одна победа, при 3 ничьих и 6 поражениях.

Самые результативные игроки «Севильи» в сезоне:

Хосе Анхель Кармона — 2 гола и 1 голевая передача;

Оливер Торрес — 2 гола;

Алекс Теллес — 2 голевые передачи.

Из-за травм в Лиге чемпионов не сыграет защитник Карим Рекик и Хесус Корона. Из-за дисквалификации не сыграет Оливер Торрес.

Личные встречи

Команды сыграли пять очных матчей. Три игры пришлись на матчи Лиги чемпионов и две игры прошли в рамках Лиги Европы. У немецкого клуба 2 победы, 1 победа у «Севильи» и 2 игры завершились вничью. Разница голов 11:8 в пользу «Севильи».

4 из 5 матчей прошли с обменом голами. В четырех встречах команды забили 4 и более гола (ставка ТБ3,5).

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Севилья»

В результатах команд в последних встречах можно выделить следующие тренды:

Победа «Севильи» с форой +1,4 за 1,58 — ставка сыграла в 11 крайних гостевых встречах в Лиге чемпионов;

ТМ3,5 за 1,44 — 3 и менее гола забивалось в 9 из 11 гостевых матчей «Севильи» в турнире;

ТБ2,5 за 1,75 — ставка сыграла в 9 из 10 последних матчей «Боруссии» в Лиге чемпионов.

С уходом Эрлинга Холанда атакующий потенциал «Боруссии» не снизился. В двух из трех игр ЛЧ немецкий клуб забивает не менее трех мячей. «Севилья» пока одна из самых пропускающих команд в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Для ставки на матч четвертого тура Лиги чемпионов возьмем ТБ2,5 с коэффициентом 1,75 по линии букмекера «Лига Ставок». Ставка сыграла в 4 крайних очных встречах команд и 9 из 10 матчей «Боруссии» в турнире.

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Где смотреть Боруссия – Севилья